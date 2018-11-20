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Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" в Раде

Новости » Политика    20.11.2018 - 10:48
Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" в Раде
Фото: Юрий Бойко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вилкул объявил об исключении Бойко в связи с его участием в "Оппозиционной платформе"

Сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и нардепа Сергея Левочкина исключили из фракции в Верховной раде. Об этом в парламенте заявил сопредседатель "Оппоблока" Александр Вилкул, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, перед пленарным заседанием Верховной рады "Оппозиционный блок" провел заседание фракции, во время которого решили исключить Бойко и Левочкина.

"Хочу проинформировать, что полчаса назад завершилось заседание фракции "Оппозиционного блока", на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - заявил Вилкул.

 

 

Опубліковано Олександром Вілкулом Вівторок, 20 листопад 2018 р.

 

Напомним, ранее Бойко в комментарии РБК-Украина заявлял, что не намерен выходить из партии  из-за участия в "Оппозиционной платформе - За життя" (совместный проект с Вадимом Рабиновичем).  

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Бойко стал кандидатом в президенты от этой надпартийной структуры после того, как Рабинович отказался баллотироваться на пост президента. Свое решение он объяснил тем, что "не имеет права быть арбитром в вопросах православия" из-за обострения религиозной темы в Украине.

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