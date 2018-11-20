Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины и билеты по 5 евро

Фото: Ryanair добавит новые рейсы из Украины (twitter.com/poroshenko)

Также компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро

Лоукост Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины. Стоимость билетов составит пять евро. Об этом в понедельник, 20 ноября, договорились во время встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями авиакомпании в Борисполе, информирует РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Святослава Цеголка в Twitter.

Во время встречи было отмечено, что авиакомпания Ryanair осуществляет полеты из столичного Борисполя в 12 направлениях, со львовского аэропорта - в пяти направлениях.

Стороны договорились, что в ближайшие годы компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро.

"Цель компании - 1 млн пассажиров за год. Уже сегодня мы имеем более 550 тыс. из Борисполя и более 250 тыс. из Львова, поэтому цифра 1 млн - вполне реальная. За 3-5 лет только Ryanair сможет перевезти 10% населения Украины", - сообщил президент Порошенко.

Также Порошенко предложил представителям компании создать хаб, чтобы увеличить количество и повысить уровень сервисов, которые смогут получать самолеты.

Как писало РБК-Украина, 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair. Запуск рейса состоялся в международном аэропорту "Борисполь" по маршруту Киев-Борисполь -Берлин-Шенефельд.

роме того, по словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, кроме Киева и Львова, Ryanair может зайти еще в пять аэропортов Украины.