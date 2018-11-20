Нардепы отказались снять неприкосновенность с Березкина

Фото: Станислав Березкин (УНИАН)

В Раде не поддержали представления ГПУ по Березкину

Верховная рада Украины 20 ноября отказалась снять депутатскую неприкосновенность с нардепа Станислава Березкина. Отметим, парламентария подозревают в причастности к хищению средств государственного "Ощадбанка", передает корреспондент РБК-Украина.

За снятие проголосовали лишь 160 парламентариев при 226 минимально необходимых.

"Ставлю на голосование вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина ... Таким образом сообщаю генеральному прокурору Украины, что представление генпрокурора не было поддержано в зале ВР", - сообщил глава парламента Андрей Парубий.

Напомним, глава регламентного комитета Верховной рады Павел Пинзеник заявил, что представления Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Березкина являются законными, но необоснованными.

Как писало РБК-Украина ранее, генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Березкина, которое было инициировано руководителем САП Назаром Холодницким.

По словам Луценко, следствием усматриваются признаки уголовного преступления, совершенного народным депутатом Березкиным по статьям 191 УК, то есть "хищение", ст. 209 УК, то есть "отмывание" и ст. 364 УК - "злоупотребление служебным положением", ст. 366, то есть "подделка документов". "Такая версия следствия", - подчеркнул глава ГПУ.

Стоит также отметить, регламентный комитет ВР полагает, что в представлении Генпрокуратуры отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие совершение народным депутатом особо тяжких коррупционных преступлений, за которые законом предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.