Владельцы "евроблях" продолжают митинг, в 14 областях перекрыты дороги

Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией массово перекрывают дороги

Протестующие владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли дороги в 14 областях Украины по состоянию на 17:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

Винницкая область

Перекрыто движение на а / д М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 292 + 300 (с. Стрижавка Винницкого района).

Волынская область

Перекрыто движение на а / д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Перекрыто движение на а / д М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 503 + 300 (с. Старовойтово Любомльского района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Житомирская область

Перекрыто движение на а / д М-06 Киев - Чоп, км 133 + 950 (с. Вересы), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Участники акции передислоцировались на км 126 + 800 а / д М-06 Киев - Чоп, вблизи поворота к с. Гадзинка, в связи с чем движение автотранспорта на данном участке затруднено.

Закарпатская область

Частично перекрыто движение на а / д М-06 Киев - Чоп, км 717 + 400 (с. Нижние Ворота), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Запорожская область

Перекрыто движение на а / д М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 290 (г. Запорожье) и км 405 + 200 (г. Мелитополь).

Киевская область

Перекрыто движение на М-05 Киев - Одесса, км 13 на 78 км перекрыто две полосы в направлении Киева.

Частично перекрыто движение на М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 22 - две полосы в направлении Борисполя.

На а / д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 20 + 500 движение транспорта замедлено в направлении Киева, три полосы заняты автомобилями участниками акции.

Частично перекрыто движение транспорта на а / д Р-03 Северо-восточный обход Киева, 10 км (в направлении Харькова), км 16 (в направлении Броваров), движение затруднено, скорость 5 км / ч.

Львовская область

Перекрыто движение транспорта на а / д М-06 Киев - Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Перекрыто движение транспорта на а / д М-06 Киев - Чоп, км 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Одесская область

Перекрыто движение на а / д М-05 Киев - Одесса, км 450 + 500 (левый проезд).

Полтавская область

Перекрыто движение на а / д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 332 + 350, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Перекрыто движение на а / д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 207, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Ровенская область

Частично перекрыто движение на а / д М-06 Киев - Чоп, км 322 (возле АЗС "Сокар").

Частично перекрыто движение на а / д М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 307.

Тернопольская область

Частично перекрыто движение на а / д М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 154.

Харьковская область

Перекрыто движение на а / д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 471 - км 472 (с. Песочин).

Перекрыто движение на а / д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 515 - км 516.

Хмельницкая область

Перекрыто движение на а / д Н-03 Житомир - Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич, Подольского района) и Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, км 249 + 320 (г. Шепетовка).

Черкасская область

Перекрыто движение на а / д М-05 Киев - Одесса, км 210. Организовано реверсивное движение транспорта.

Перекрыто движение на а / д Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань, км 11 (с. Благодатное). Организовано реверсивное движение транспорта.

Продолжается акция протеста в км 207 а / д Н-01 Киев - Знаменка (выезд из Смелы в направлении Знаменки).

Напомним, сегодня также на границе с Беларусью в районе пункта пропуска "Чернигов-Новые Яриловичи" проходит акция владельцев "евроблях".

Добавим, что в Киеве владельцы авто на иностранной регистрации заблокировали движение общественного транспорта.

В Одессе около двухсот владельцев авто на иностранной регистрации частично перекрыли движение по Киевской трассе.