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20.05.2019 - 19:07
Итоги дня: 20 мая
Владимир Зеленский во время
церемонии инаугурации
принял
присягу на верность Украине
Зеленский
заявил о роспуске Верховной рады
во время церемонии инаугурации 20 мая. Все подробности, фото и видео - в материале РБК-Украина.
Апелляционный суд города Киева
рассмотрит апелляцию на приговор экс-президента Украины Виктора Януковича
Премьер-министр Украины
Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку
. Об этом он сообщил во время брифинга 20 мая
Суд
заочно арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк
. После вступления в силу судебного постановления Алексей Левин будет объявлен в международный розыск
Поцелуй в прыжке и цветы патрульной:
видео забавных моментов с инаугурации
Зеленского
Евровидение 2019 не обошлось и без скандалов -
победу Дункана Лоуренса хотели аннулировать
, поскольку его песня Arcade нарушила правила конкурса
Кейт Миддлтон и принц Уильям
опубликовали милые семейные снимки,
проанонсировав ежегодную выставку Королевского общества садоводов (фото)
В Украине во вторник, 21 мая,
ожидается циклон Axel
с атмосферными фронтами, которые принесут дожди, грозы и похолодание
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ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ О РОСПУСКЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
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Парубий подписал "языковой закон"
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