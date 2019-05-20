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20.05.2019 - 19:07
Підсумки дня: 20 травня
Володимир Зеленський під час
церемонії інаугурації
склав
присягу на вірність Україні
Зеленський
заявив про розпуск Верховної ради
під час церемонії інавгурації 20 травня. Всі подробиці, фото і відео - в матеріалі РБК-Україна
Апеляційний суд міста Києва
розгляне апеляцію на вирок екс-президента України Віктора Януковича
Прем'єр-міністр України
Володимир Гройсман заявив, що йде у відставку
. Про це він заявив під час брифінгу 20 травня
Суд
заочно заарештував підозрюваного в організації вбивства Гандзюк
. Після вступу в силу судового постанови Олексія Левіна буде оголошено в міжнародний розшук
Поцілунок у стрибку та квіти патрульній:
відео кумедних моментів з інавгурації
Зеленського
Євробачення 2019 не обійшлося і без скандалів -
перемогу Дункана Лоуренса хотіли скасувати
, оскільки його пісня Arcade порушила правила конкурсу
Кейт Міддлтон і принц Вільям
опублікували милі сімейні знімки
, проанонсувавши щорічну виставку Королівського товариства садівників
В Україні у вівторок, 21 травня,
очікується циклон Axel
із атмосферними фронтами, котрі принесуть дощі, грози та похолодання
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОГОЛОСИВ ПРО РОЗПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ
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Парубій підписав "мовний закон"
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