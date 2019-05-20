Суд рассмотрит апелляцию на приговор Януковича

Фото: Виктор Янукович ( Андрея Мосиенко / УНИАН)

Заседание состоится 13 июня в 10:00

Апелляционный суд города Киева рассмотрит апелляцию на приговор экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Таким образом, коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосендза, Александра Журавля и Оксаны Павленко начнет рассмотрение жалобы на приговор о государственной измене Виктора Януковича 13 июня в 10:00.

Напомним, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что Янукович хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко. По словам защитника, у Януковича есть намерение вернуться и над этим адвокаты работают уже не первый год.

Данное решение прокомментировал Генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, в Украине Януковича ждет обвинительный акт по организации расстрелов Майдана.

Отметим, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы. Адвокаты Януковича подали апелляционную жалобу на приговор.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бывший президент Украины Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд города Киева с иском, где просит привлечь к дисциплинарной ответственности его государственного адвоката Ивана Ангелина. Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта, которым Ангелину был возвращен статус адвоката.