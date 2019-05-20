Гройсман уходит в отставку

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку. Об этом он заявил во время брифинга 20 мая, передает РБК-Украина.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - заявил он.

Премьер-министр напомнил, что Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что правительство должно сложить полномочия.

"Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - сказал Гройсман.

Фото (facebook.com/Василий Рябчук)

Гройсман также заявил: "За три года работы правительства мне совершенно не стыдно за то, что нам удалось сделать, и насколько адекватно мы реагировали на вызовы и кризисы, которые перед нами стояли".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая обратился к Кабинету министров с призывом уйти в отставку. Он отметил, что в украинском правительстве должны быть новые лица и новые "прозрачные правила игры".

Кроме того, Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады.

Ранее Гройсман заявил, что планирует оставаться на своем посту до парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2019 года. Гройсман тогда напомнил, что президентские и парламентские выборы - это разные вещи, никак между собой не связанные. По его словам, после того, как будет выбран следующий парламент, будет сформирована новая коалиция и новое правительство.

Также 11 апреля, после первого тура президентских выборов Гройсман заявил, что в случае победы Зеленского на выборах 2019 он не намерен добровольно идти в отставку.

22 апреля Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью.