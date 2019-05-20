В Украину идут грозы и похолодание

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине 21 мая прогнозируют похолодание и грозы

В Украине во вторник, 21 мая, ожидается циклон Axel с атмосферным фронтами, которые принесут дожди, грозы и похолодание. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В частности, дожди с грозами наиболее вероятны на Западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях и в районе Кропивницкого. Осадки прогрозуються также местами в Крыму вечером во вторник.

"В западных областях и на севере температура воздуха снизится на западе до +15 - +22 градусов, на севере до +19 - +23 градусов. На юге и востоке ожидается +25 - +30 градусов", - написала Диденко.

Кроме того, с юго-востока возможны порывы ветра, скорость которого будет достигать 5-12 м/с.

"В Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22, +23 градусов, ветер будет порывистым. Есть вероятность дождя с грозой. Подготовьте завтра что-то накинуть на плечи", - отметила синоптик.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 20 мая, будет теплой и малооблачной, однако в западных областях страны ожидаются грозовые дожди, температура воздуха днем будет достигать +27.