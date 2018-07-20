Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg

Чтобы "положить конец военному конфликту" Путин предложил лидеру США провести голосование среди местных жителей

На саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе что бы "положить конец военному конфликту". Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на двух людей, присутствоваших на закрытой встрече.

Как заявляет Bloomberg, во время закрытой части переговоров в Хельсинки Путин предложил лидеру США "провести голосование среди местных жителей Донбасса" относительно статуса региона. Так же Путин добавил что все должно происходить под эгидой международного сообщества.

По словам одного из собеседников источника, Трамп попросил Путина не говорить об идее референдума на пресс-конференции и дать время президенту США на обдумывание данной идеи.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали разговоров об Украине на саммите, лишь добавил, что "обсуждались некоторые новые идеи. Они будут прорабатываться".

Напомним, Путин сообщил что для РФ вопрос Крыма закрыт. Президент РФ заявил, что референдум в Крыму провели в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Так же сообщалось, что Конгресс США отклонил предложение допросить переводчицу беседы Трампа и Путина. Комитетом по разведке палаты представителей США было отклонено предложение обсудить возможность вызова в Конгресс на допрос американской переводчицы Марины Гросс.