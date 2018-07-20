На трассе Киев-Чоп пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, 10 погибших

Новости Происшествия 20.07.2018 - 12:25

Еще 10 человек получили ранения

В Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что авария произошла  20 июля около 10:40 на 127 км автодороги Киев - Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района. 

По предварительным сведениям, водитель маршрутного автобуса (вероятно, сообщением Киев - Ровно), двигаясь в направлении города Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом.

По состоянию на 11:30 известно, что в результате столкновения десять человек погибли, еще десять с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.

На трассе Киев-Чоп пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, 10 погибших
На трассе Киев-Чоп пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, 10 погибших
На трассе Киев-Чоп пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, 10 погибших
На трассе Киев-Чоп пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, 10 погибших
 

Фото (zt.npu.gov.ua)

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