В МИД отреагировали на заявление главы МВД Италии о "законности" аннексии Крыма

На понедельник 23 июля, запланирована встреча с послом Италии в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) отреагировали на заявление главы Министерства внутренних дел (МВД) Италии Маттео Сальвини относительно "законности" аннексии Крыма. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

По словам Зеркаль, на понедельник 23 июля, запланирована встреча с послом Италии в Украине.

"Мы реагируем. В понедельник мы будем встречаться с итальянским послом, он очень приятный человек, я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков, особенно, учитывая то, что этот политик ездил в Крым, только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным", - заявила она.

Зеркаль также отметила, что не стоит ожидать что-то другого от такого человека.

"Ожидать что-то другое от человека, который с 90-го года является функционером этой Лиги Севера, ну возможно, не стоит. Кроме того, они сейчас на подъеме по рейтингам. Это напрягает больше, чем любые его заявления...сейчас у них рейтинг поддержки более 30%. Это означает, что в Европе есть проблемы", - добавила она.

Напомним, ранее Сальвини заявил, что Российская Федерация имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании так называемого "референдума".