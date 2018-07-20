Россия имела право аннексировать Крым, - глава МВД Италии

Лидер итальянских националистов назвал аннексию Крыма законной

Российcкая Федерация имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании так называемого "референдума". Об этом в интервью The Washington Post заявил министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии "Лига" Маттео Сальвини.

В частности, Сальвини выступил за снятие санкций против России, которые, по его мнению, неэффективны и только наносят вред итальянскому экспорту. Он также отметил, что РФ якобы имела право аннексировать Крым на основании "референдума".

"Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил Сальвини.

Он также прокомментировал тот факт, что так называемый референдум проводился после вторжения российских военных на территорию Украины.

"Сравните это с фальшивой революцией, псевдореволюцией в Украине, которая была профинансирована иностранными державами - подобно "арабской весне". Существуют некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации", - добавил Сальвини.

Напомним, 16 июля президент России Владимир Путин после саммита с президентом США Дональдом Трампом признал, что референдум в Крыму провела российская сторона.

"Мы считаем, что мы провели референдум в соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для Российской Федерации этот вопрос закрыт", - заявил Путин.