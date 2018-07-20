Авария в Житомирской области: все подробности

ДТП в Житомирской области унесло жизни 10 человек, еще 10 получили травмы

Смертельное ДТП в Житомирской области произошло на трассе Киев - Чоп утром 20 июля. Все подробности аварии, что известно о пострадавших на данный момент, а также фото и видео с места событий - в материале РБК-Украина.

ДТП в Житомирской области: столкнулись грузовик и пассажирский автобус

Авария произошла около 10:40 на 127 километре трассы Киев - Чоп в Житомирском районе поблизости села Глубочица.

Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев - Ровно в направлении Житомира, столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.

За рулем грузовика находился житель Тернопольской области 1981 года рождения. Среди пассажиров автобуса 10 человек погибло, а еще 10 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Фото: Авария на трасе Киев - Чоп (zt.npu.gov.ua)

Позднее стало известно о состоянии пострадавших, а также установлены личности жертв ДТП. Как сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области, среди травмированных есть двое детей. Девочка 2007 г.р. и мальчик, возрастом около 13 лет, были доставлены в областную детскую больницу.

Всего в больницы Житомира доставлены 9 потерпевших, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 17:00 20 июля были установлены личности 4 погибших, среди них водитель пассажирского автобуса, 1974 г.р., гражданин Грузии, 1962 г.р, житель с.Гульская Новоград-Волынского района, 2004 г.р., жительница г. Киева, 1958 г.р.

Видео: ДТП в Житомирской области (YouTube/Поліція Житомирщини)

По факту аварии в Житомирской области начато расследование

Управлением Наполиции в Житомирской области было начато досудебное расследование в соответствии с ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек. Дело о ДТП с участием автобуса и грузовика находится на контроле у руководства областной прокуратуры.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП на Житомирщине и поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в аварии, которые находятся в больницах.

Видео: комментарий пресс-службы Нацполиции об аварии на трассе Киев - Чоп (YouTube/Поліція Житомирщини)