В Николаевской области микроавтобус врезался в грузовик, погибли 5 человек

Еще 12 человек пострадали в результате ДТП в Николаевской области

В Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Сообщается, что около 05:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса возле поселка Кривое Озеро рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" с белорусской регистрацией врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

"Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются данные потерпевших", - говорится в сообщении.

Также устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, будет назначено проведение экспертиз.

Фото: ДТП в Николаевской области

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в центре Полтавы автомобиль въехал в подземный переход, в результате чего погиб мужчина, который выполнял ремонтные работы в переходе.