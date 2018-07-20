В Николаевской области микроавтобус врезался в грузовик, погибли 5 человек

Новости Происшествия 20.07.2018 - 08:20
Фото: ДТП в Николаевской области (mk.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Николаевской области (mk.npu.gov.ua)

Еще 12 человек пострадали в результате ДТП в Николаевской области

В Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Сообщается, что около 05:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса возле поселка Кривое Озеро рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" с белорусской регистрацией врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

"Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются данные потерпевших", - говорится в сообщении.

Также устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, будет назначено проведение экспертиз.

В Николаевской области микроавтобус врезался в грузовик, погибли 5 человек
В Николаевской области микроавтобус врезался в грузовик, погибли 5 человек
 

Фото: ДТП в Николаевской области

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в центре Полтавы автомобиль въехал в подземный переход, в результате чего погиб мужчина, который выполнял ремонтные работы в переходе.

 

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Теги:  ДТП,  авария,  Николаевская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС