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Итоги дня: 19 августа

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Коллаж РБК-Украина

Украину накрыло радиоактивное облако, адвокат Балуха заявил об исчезновении политзаключенного и другие новости

Санкции в отношении РФ стимулируют производство украинских удобрений, - советник Зеленского Из-за ливня в Киеве гидрослужбы работают в усиленном режиме
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