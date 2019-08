Украину накрыло радиоактивное облако после взрыва ракеты в РФ

Облако накрыло большую часть юго-восточных и центральных регионов страны, а также Крым

После взрыва ракеты во время испытаний под Северодвинском Архангельской области (Россия) радиационое облако несколько дней находилось над территорией Украины. Об этом свидетельствует карта, обнародованная исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассины Зербо в Twitter.

На ней видно, что радиоактивное облако находилось над территорией Украины с 15 по 18 августа. В частности, речь идет о большей части юго-восточных регионов, оккупированном Крыму, а также части центральных районов страны.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls