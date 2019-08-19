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Украину накрыло радиоактивное облако после взрыва ракеты в РФ

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 17:14
Украину накрыло радиоактивное облако после взрыва ракеты в РФ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Облако накрыло большую часть юго-восточных и центральных регионов страны, а также Крым

После взрыва ракеты во время испытаний под Северодвинском Архангельской области (Россия) радиационое облако несколько дней находилось над территорией Украины. Об этом свидетельствует карта, обнародованная исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассины Зербо в Twitter.

На ней видно, что радиоактивное облако находилось над территорией Украины с 15 по 18 августа. В частности, речь идет о большей части юго-восточных регионов, оккупированном Крыму, а также части центральных районов страны.

Напомним, 8 августа под Архангельском взорвалась ракета. В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия".

По официальным данным, уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.

Представители американской разведки связывают взрыв в России под Архангельском с испытанием прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Это крылатая ракета, анимационный ролик о которой продемонстрировал российский президент Владимир Путин в 2018 году.

Кроме того, две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные через два дня после взрыва ракеты под Северодвинском. Российские чиновники назвали причиной отказа передавать информацию "проблемы с сетью и связью".

Две станции мониторинга радиации отключились после взрыва ракеты в Северодвинске Россия назвала Украину одним из своих крупнейших должников
Новости Украины ВзрывракетарадиацияРоссийская Федерация
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