Украину накрыло радиоактивное облако после взрыва ракеты в РФ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Облако накрыло большую часть юго-восточных и центральных регионов страны, а также Крым

После взрыва ракеты во время испытаний под Северодвинском Архангельской области (Россия) радиационое облако несколько дней находилось над территорией Украины. Об этом свидетельствует карта, обнародованная исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассины Зербо в Twitter.

На ней видно, что радиоактивное облако находилось над территорией Украины с 15 по 18 августа. В частности, речь идет о большей части юго-восточных регионов, оккупированном Крыму, а также части центральных районов страны.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.

Напомним, 8 августа под Архангельском взорвалась ракета. В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия".

По официальным данным, уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.

Представители американской разведки связывают взрыв в России под Архангельском с испытанием прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Это крылатая ракета, анимационный ролик о которой продемонстрировал российский президент Владимир Путин в 2018 году.

Кроме того, две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные через два дня после взрыва ракеты под Северодвинском. Российские чиновники назвали причиной отказа передавать информацию "проблемы с сетью и связью".