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Две станции мониторинга радиации отключились после взрыва ракеты в Северодвинске

Новости » В мире    19.08.2019 - 13:45
Две станции мониторинга радиации отключились после взрыва ракеты в Северодвинске
Иллюстративное фото (twitter.com ura_ru)

Отключение станций усиливает опасения, что Кремль пытается скрыть обстоятельства катастрофы

Две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные через два дня после взрыва ракеты под Северодвинском. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщила изданию исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, российские чиновники назвали причиной окткзаа передавать информацию "проблемы с сетью и связью".

Эти станции мониторинга, Дубна и Киров, являются частью глобальной сети, обеспечивающей соблюдение странами правил Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которого Россия придерживается, хотя он еще не был официально ратифицирован на международном уровне.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл заявил изданию: "Это очень странное совпадение, что эти станции прекратили отправку данных вскоре после инцидента 8 августа. Вероятно, они хотят скрыть технические детали ракетно-двигательной системы, которую они пытаются и не могут разработать, но это не является законной причиной для прекращения передачи данных мониторинга запрета испытаний".

Напомним, 8 августа под Архангельском взорвалась ракета. В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия".

По официальным данным, уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.

Представители американской разведки связывают взрыв в России под Архангельском с испытанием прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Это крылатая ракета, анимационный ролик о которой продемонстрировал российский президент Владимир Путин в 2018 году.

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