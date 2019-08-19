В кабинете заместителя Луценко обнаружили прослушку

Фото: Анжела Стрижевская (facebook.com uanowINFO)

В ГПУ связывают это с делом Сытника

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в служебном кабинете заместителя главы ГПУ Анжелы Стрижевской были обнаружены прослушивающие спецсредства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Cарган.

По ее словам, прослушку обнаружили в субботу, 17 августа.

"В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по А. Сытнику", - подчеркивается в сообщении.

Сарган подчеркнула, что для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя главы ГПУ или от самого генпрокурора.

"Соответственно, в данном случае должно быть разрешение от руководителя САП - заместителя генпрокурора. Однако ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировали. По факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство", - добавила пресс-секретарь главы ГПУ.

Она добавила, что во вторник, 20 августа, в 9:00 в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Артема Сытника за нарушения им ограничений при получении подарков, а именно отдыха на одной их охотничьих баз в Ровенской области.

"Завтра суд должен заслушать в качестве свидетелей стороны обвинения, так и свидетелей стороны защиты. Сам А. Сытник должен присутствовать в помещении Соломенского райсуда. Киева (ул. М. Кривоноса, 25) для видеоконференции с Сарненским судом", - написала Сарган.

Напомним, в июле дело директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника было передано суду. Так, ГБР подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровенской области, общая стоимость отдыха составила не менее полумиллиона гривен.

Как писало РБК-Украина, в июле 2016 года бывшую судью Печерского районного суда Киева Анжелу Стрижевскую назначили заместителем генерального прокурора Украины.