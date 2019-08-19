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Украина и Израиль расширят свободную торговлю на сферу услуг

Новости » Экономика    19.08.2019 - 13:55
Украина и Израиль расширят свободную торговлю на сферу услуг
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Совокупный товарооборот между странами составляет 1 млрд долларов

Украина и Израиль договорились расширить зону свободной торговли на сферу услуг. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента Украины, совокупный товарооборот между странами составляет 1 миллиард долларов.

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"Мы детально обсудили торгово-экономические отношения, наш совокупный оборот превысил 1 млрд долларов. Не сомневаюсь, скоро эта цифра значительно увеличится благодаря соглашению о свободной торговле между Украиной и Израилем… Мы также договорились без задержек начать работу по расширению соглашения на сферу услуг", - отметил Зеленский.

Напомним, в начале августа Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 июля Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0223 "О ратификации соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 230 нардепов.

Ранее заместитель министра финансов Сергей Верланов заявил, что Украина ожидает за следующие три-пять лет увеличить торговлю с Израилем на 20 процентов. Он подчеркивал, что соглашение о зоне свободной торговли с Израилем приносит выгоду для обеих стран.

Подчеркнем, после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли с Израилем отменят пошлины для около 80% украинских товаров и около 70% на израильскую промышленную продукцию.

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