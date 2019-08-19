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Підсумки дня: 19 серпня

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Колаж РБК-Україна

Україну накрило радіоактивною хмарою, адвокат Балуха заявив про зникнення політв'язня та інші новини

Санкції щодо РФ стимулюють виробництво українських добрив, - радник Зеленського Через зливи в Києві гідрослужби працюють в посиленому режимі
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