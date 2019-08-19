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Адвокат Балуха заявил об исчезновении политзаключенного

Новости » Политика    19.08.2019 - 18:21
Адвокат Балуха заявил об исчезновении политзаключенного
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Адвокат не знает, где находится Балух

Адвокат украинского политзаключенного Владимира Балуха Дмитрий Динзе заявил, что ему неизвестно где находится его подзащитный. Об этом Динзе написал на своей странице в Facebook.

В частности, адвокат отметил, что пока неизвестно, прибыл ли Балух в Москву.

"В СИЗО №2 "Бутырка" Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву. Поэтому распространителей информации о прибытии Балуха В.Г. в Москву, по типу зуб даю, прошу не воспринимать всерьез", - написал Динзе.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу утром 16 августа Владимира Балуха вывезли в Москву из колонии №4 города Торжок Тверской области. Адвокат политзаключенного Ольга Динзе заявляла, что Балуха могли направить в следственный изолятор "Лефортово" или "Бутырка".

Также РБК-Украина сообщало, что Владимир Балух последние 4 месяца пребывал в российской колонии №4 города Торжок. 4 августа украинского политзаключенного поместили в штрафной изолятор колонии, где он должен был находиться 15 суток. Для Балуха это стало шестое попадание в ШИЗО колонии.

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Новости Украины политзаключенные в РФВладимир Балух
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