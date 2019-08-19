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Нетаньяху начал официальный визит в Украину

Новости » Политика    19.08.2019 - 10:32
Нетаньяху начал официальный визит в Украину
Фото: Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Нетаньяху возле Мариинского дворца встретил Владимир Зеленский

Утром 19 августа начался официальный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину. Церемония встречи прошла возле Мариинского дворца, передает корреспондент РБК-Украина.

Официальный визит начался с церемонии встречи израильского лидера президентом Украины Владимиром Зеленским возле Мариинского дворца.

На сегодня на 12:45 также запланировано подписание двусторонних документов, после чего в 13:00 Владимир Зеленский и Нетаньяху сделают заявления для СМИ. Позже, в 15:20 в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" лидеры обеих стран примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Фото: визит Нетаньяху (РБК-Украина)

Отметим, накануне перед вылетом Нетаньяху заявил журналистам, что намерен обсудить с Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят "прекрасные отношения между обеими странами".

Ранее РБК-Украина писало, что основным посылом визита Нетаньяху будет возможное посредничество в переговорах между Украиной и Россией. Отметим, Киев был заинтересован в том, чтобы привлечь Израиль в качестве посредника на переговорах об освобождении украинских пленных.

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