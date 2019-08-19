Итоги дня: 19 августа
Коллаж РБК-Украина
Украину накрыло радиоактивное облако, адвокат Балуха заявил об исчезновении политзаключенного и другие новости
- После взрыва ракеты во время испытаний под Северодвинском Архангельской области (Россия) радиационное облако несколько дней находилось над территорией Украины
- Адвокат украинского политзаключенного Владимира Балуха Дмитрий Динзе заявил, что ему неизвестно, где находится его подзащитный
- Высший административный суд Финляндии оставил в силе решение региональных властей, согласно которому российский проект Nord Stream 2 AG может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии
- Министерство финансов Российской Федерации обнародовало данные по долгу государств перед Россией на 1 мая 2019 года, в т.ч. официальные претензии к Украине
- Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в служебном кабинете заместителя главы ГПУ Анжелы Стрижевской были обнаружены прослушивающие спецсредства
- Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху прибыл в Украину с официальным визитом (видео) В ходе визита Украина и Израиль договорились расширить зону свободной торговли на сферу услуг
- Владелец гостиницы "Токио Стар" в Одессе Вадим Черный написал из СИЗО письмо Владимиру Зеленскому, в котором утверждает, что охранная компания, на пульт которой поступило тревожное сообщение, не вызвала спасателей
- В Харькове разгорелся нешуточный скандал из-за преподавателя Харьковского института танковых войск (ХИТВ) Геннадия Бондарева, который оказался ярым сторонником "русского мира"
- Под Киевом при странных обстоятельствах исчезли две женщины – 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская. Утром 19 августа полиция обнаружила автомобиль Toyota, на котором женщины отправились в путь (фото)
- Синоптики предупредили украинцев о непростой погоде и крутых температурных перепадах в ближайшие дни