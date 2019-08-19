Підсумки дня: 19 серпня
Колаж РБК-Україна
Україну накрило радіоактивною хмарою, адвокат Балуха заявив про зникнення політв'язня та інші новини
- Після вибуху ракети під час випробувань під Северодвінськом Архангельської області (Росія) радіаційна хмара кілька днів знаходилася над територією України
- Адвокат українського політв'язня Володимира Балуха Дмитро Дінзе заявив, що йому невідомо, де перебуває його підзахисний
- Вищий адміністративний суд Фінляндії залишив у силі рішення регіональної влади, за яким російський проект Nord Stream 2 AG може провести дві труби газопроводу по території економічної зони Фінляндії
- Міністерство фінансів Російської Федерації оприлюднило дані щодо боргудержав перед Росією на 1 травня 2019 року, в т. ч. офіційні претензії до України
- Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що у службовому кабінеті заступника глави ГПУ Анжели Стрижевської були виявлені прослуховуючі спецзасоби
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху прибув в Україну з офіційним візитом (відео). В ході візиту Україна та Ізраїль домовилися розширити зону вільної торгівлі на сферу послуг.
- Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі Вадим Чорний написав із СІЗО листа Володимиру Зеленському, в якому стверджує, що охоронна компанія, на пульт якої надійшло тривожне повідомлення, не викликала рятувальників
- У Харкові розгорівся неабиякий скандал через викладача Харківського інституту танкових військ (ХІТВ) Геннадія Бондарєва, який виявився затятим прихильником "руського міра"
- Під Києвом при дивних обставинах зникли дві жінки – 53-річна Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська. Вранці 19 серпня поліція виявила автомобіль Toyota, на якому жінки відправилися в столицю (фото)
- Синоптики попередили українців про непросту погоду та круті температурні перепади найближчими днями