Итоги дня: 16 мая
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- Верховная рада Украины определилась с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Инаугурация состоится 20 мая в 10:00
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске
- Бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия
- Под зданием Верховной рады Украины произошла потасовка между активистами движения "АвтоЕвроСила" и полицией
- Социологическая группа "Рейтинг" назвала партии, которые, по данным опроса, на сегодняшний день могли бы преодолеть 5%-ный барьер на парламентских выборах
- Сегодня, 16 мая 2019 года, появился полный текст "языкового закона". Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины"
- На следующей неделе, 24 мая, пройдет синод Православной церкви Украины, на котором рассмотрят ситуацию с почетным патриархом Филаретом
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Святослав Вакарчук представил членов команды новосозданной партии "Голос", с которыми с которыми лидер группы "Океан Ельзи" пойдет на выборы в Верховную Раду
- На оккупированном Донбассе боевики наращивают тяжелое вооружение в районе линии соприкосновения
- В России назвали условия контракта на транзит газа по Украине и заявили, что "Нафтогаз" предлагает условия вразрез с Третьим энергопакетом ЕС
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Марина Порошенко дала советы новой первой леди Елене Зеленской. Также она подвела итоги своей работы в качестве первой леди
- В День вышиванки многие политики, деятели культуры, чиновники, военные, журналисты, общественные деятели, звезды и простые украинцы активно делятся в сети фото в традиционной национальной сорочке (фото, видео)