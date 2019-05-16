Підсумки дня: 16 травня
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- Верховна рада України визначилася з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Інавгурація відбудеться 20 травня о 10:00
- Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала заяву про звільнення з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську
- Бізнесмен Ігор Коломойський прилетів в Україну після майже дворічної відсутності
- Під будівлею Верховної ради України відбулася бійка між активістами руху "АвтоЄвроСила" і поліцією
- Соціологічна група "Рейтинг" назвала партії, які, за даними опитування, на сьогоднішній день могли б подолати 5%-ний бар'єр на парламентських виборах
- Сьогодні, 16 травня 2019 року, з'явився повний текст "мовного закону". Документ опубліковано у парламентській газеті "Голос України"
- Наступного тижня, 24 травня, відбудеться синод Православної церкви України, на якому розглянуть ситуацію з почесним патріархом Філаретом
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Святослав Вакарчук представив членів команди новоствореної партії "Голос", з якими з якими лідер групи "Океан Ельзи" піде на вибори у Верховну Раду
- На окупованому Донбасі бойовики нарощують важке озброєння в районі лінії зіткнення
- У Росії назвали умови контракту на транзит газу по Україні, і заявили, що "Нафтогаз" пропонує умови врозріз з Третім енергопакетом ЄС
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Марина Порошенко дала поради новій першій леді Олені Зеленській. Також вона підсумувала свої досягнення за час каденції Петра Порошенка.
- У День вишиванки багато політиків, діячів культури, чиновників, військових, журналістів, громадських діячів, зірок та простих українців активно діляться в мережі фото в традиційній національній сорочці (фото, відео)