Итоги дня: 16 июля

Трамп встретился с Путиным

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась сегодня, 16 июля, в столице Финляндии - городе Хельсинки. Личная встреча президентов США и России длилась около 2 часов. Обсуждали, в частности, и "украинский вопрос". Позже к Трампу и Путину присоединились их делегации и переговоры продолжились в расширенном составе. По итогам беседы Трамп заявил, что он и Путин положили "хорошее начало" своей встречей в Финляндии. Подробности – в материале РБК-Украина

Против Пашинского открыто дело за угрозы секретарю комитета нацбезопасности

Служба безопасности Украины расследует возможные угрозы главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского в адрес секретаря комитета. Об этом на брифинге заявил глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко. Генпрокурор проинформировал, что заявление было передано за подследственностью в СБУ. Луценко также отметил, что в рамках следственных действий может быть применен и детектор лжи. Напомним, ранее источники РБК-Украина в Генпрокуратуре подтвердили, что на главу комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского открыли уголовное производство за угрозу убийством.

В Азовском море РФ задержала уже 148 украинских судов

В Азовском море РФ задержала уже 148 украинских судов. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Как отмечается, российские спецслужбы ежедневно задерживают украинские суда для проверки, которые направляются в порты Мариуполя и Бердянска. "Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов", - отметил Лавренюк.

Экс-глава Перечинской РГА Олефир арестован до 11 сентября

Подозреваемого в в смертельной аварии на Закарпатье, в результате которого погибли два человека, бывшего главу Перечинской райгосадминистрации Виктора Олефира взяли под стражу. Суд избрал Олефиру меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. "При рассмотрении следственным судьей ходатайства, установлено, что подозреваемый совершил наезд на двух женщин, которые двигались по тротуару. Одна из них умерла в субботу, 14 июля, другая - вечером следующего дня", - говорится в сообщении Ужгородского горрайонного суда.

Умер заслуженный журналист Украины

Умер Евгений Цимбалюк - известный ровенский писатель, краевед и журналист. Он скончался на 57 году жизни после тяжелой болезни. "Как не печально, уходят в другие миры мои молодые коллеги... Недавно попрощались с Анатолием Криловцем. И вот снова глубокая печаль: не стало Евгения Цимбалюка, поэта, публициста, редактора журнала "Погорина", честного и трудолюбивого украинца... Земля тебе пухом, друг!" - написал в Facebook писатель Юрий Береза.

Метеоролог дала прогноз погоды на август и начало осени

До конца лета в Украине ожидается засушливая, но нежаркая погода. При этом осень 2018 года будет ранней. Об этом сообщила метеоролог Вазира Мартазинова. По прогнозам специалиста, нынешним летом на территории нашей страны 40-градусная жара не ожидается. Максимальная температура будет колебаться в районе 25-28 градусов, и лишь в отдельные дни столбики термометров будут достигать отметки +30. "В конце июля будет смена погодных условий", - предупредила эксперт.