Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине

Путин и Трамп встретились сегодня в Хельсинки

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсудили ситуацию в Украине. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - заявил он.

По словам Путина, он заверил Трампа в том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

"Более того, мы готовы продолжить транзитный контракт, который истекает в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - заявил Путин.

Напомним, сегодня в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина.

15 июля в Хельсинки начались акции протестов накануне саммита Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.