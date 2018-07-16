Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине
Путин и Трамп встретились сегодня в Хельсинки
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсудили ситуацию в Украине. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи.
"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - заявил он.
По словам Путина, он заверил Трампа в том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.
"Более того, мы готовы продолжить транзитный контракт, который истекает в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - заявил Путин.
Напомним, сегодня в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина.
15 июля в Хельсинки начались акции протестов накануне саммита Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.