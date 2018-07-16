Российские спецслужбы ежедневно задерживают украинские судна для проверки, которые направляются в порты Мариуполя и Бердянска

В Азовском море РФ задержала уже 148 украинских судов. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время совещания по обсуждению вопросов, связанных с действиями Российской Федерации относительно осмотра, задержек и ареста судов, следующих из/до украинских портов через Керченский пролив, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается, российские спецслужбы ежедневно задерживают украинские суда для проверки, которые направляются в порты Мариуполя и Бердянска.

"Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов", - отметил Лавренюк.

Также заместитель министра заявляет, что в ответ украинская сторона должна сформировать единую позицию на незаконные действия Российской Федерации.

Добавляется, что в обсуждении приняли участие представители Министерства иностранных дел, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Представительства президента Украины в АР Крым, Государственной службы по безопасности на транспорте, АМПУ, Морской поисково-спасательной службы, Фонда "Майдан Иностранных Дел" и другие.

По результатам совещания участники выработали план действий и приняли ряд совместных решений.

Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что с конца апреля 2018 года Россия задержала почти 100 украинских судов в Азовском море.