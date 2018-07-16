Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина: подробности

Встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет сегодня, 16 июля, в столице Финляндии - городе Хельсинки. Саммит двух президентов начнется в 13:00 по местному времени. Все подробности встречи, онлайн-трансляция, фото и видео - в материале РБК-Украина.

Как известно, встреча Трампа и Путина пройдет в два этапа - сначала президенты проведут переговоры один на один, а после этого к ним присоединятся делегации США и России. Также, по итогам саммита должна быть принята совместная декларация. Кроме того, встречу проведут глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Майк Помпео.

О чем будут говорить

Как сообщили в Вашингтоне, речь в ходе встречи будет идти об отношениях США и России, в том числе и о вопросах национальной безопасности. Также президенты будут обсуждать вопросы Украины, Сирии, контроль над вооружением, вмешательство РФ в выборы в США, и, возможно, прекращение американских военных учений в балтийском регионе.

Как заявил Трамп, его встреча с российским коллегой не будет долгой. По словам президента США, он полностью готов к встрече с Путиным. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает, что эти переговоры будут сложными.

Несмотря на наличие вопроса Украины и повестке встречи Трампа и Путина, президент Украины Петр Порошенко не ждет каких-то сюрпризов от этого саммита. По его словам, “это будет просто встреча и начало дискуссии”.