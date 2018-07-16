Экс-глава Перечинской РГА Олефир арестован до 11 сентября

Суд избрал Олефиру меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога

Подозреваемого в в смертельной аварии на Закарпатье, в результате которого погибли два человека, бывшего главу Перечинской райгосадминистрации Виктора Олефира взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горрайонного суда.

Отмечается, что суд избрал Олефиру меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

"При рассмотрении следственным судьей ходатайства, установлено, что подозреваемый совершил наезд на двух женщин, которые двигались по тротуару. Одна из них умерла в субботу, 14 июля, другая - вечером следующего дня", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в ходе судебного заседания причастность к ДТП не возражал. Также заявил, что осознает негативные последствия содеянного. Защита Олефира добавила, что подозреваемый не будет препятствовать расследованию преступления и готов возместить семье умерших материальные затраты.

"Учитывая тяжесть инкриминируемого преступления и отягчающее обстоятельство - алкогольное опьянение подозреваемого на момент совершения преступления, следственным судьей избрана ему строгая мера пресечения - содержание под стражей до 11 сентября", - сообщили в суде.

Также добавили, что поскольку в результате аварии погибли люди, следственный судья не определял возможности внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что вторая пострадавшая, которую сбил сейчас уже бывший председатель Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир, умерла в больнице.