Трамп назвал встречу с Путиным "очень хорошим началом для всех"
Встреча Трампа и Путина проходит в Хельсинки
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "очень хорошим началом для всех". Об этом он заявил после встречи с Путиным в формате тет-а-тет, сообщает АР.
Так, Трамп заявил, что он и Путин положили "хорошее начало" своей встречей в Финляндии.
Как сообщается, Трамп назвал свою встречу с Путиным "хорошим началом, очень хорошим началом для всех".
Напомним, ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина в формате тет-а-тет завершилась. Сейчас к президентам присоединились их советники, после чего запланировано выступление Трампа и Путина перед СМИ.