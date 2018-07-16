Трамп назвал встречу с Путиным "очень хорошим началом для всех"

Новости Политика 16.07.2018 - 17:01
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Встреча Трампа и Путина проходит в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "очень хорошим началом для всех". Об этом он заявил после встречи с Путиным в формате тет-а-тет, сообщает АР.

Так, Трамп заявил, что он и Путин положили "хорошее начало" своей встречей в Финляндии.

Как сообщается, Трамп назвал свою встречу с Путиным "хорошим началом, очень хорошим началом для всех".

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина в формате тет-а-тет завершилась. Сейчас к президентам присоединились их советники, после чего запланировано выступление Трампа и Путина перед СМИ.

Трамп и Путин завершили переговоры в формате тет-а-тет Помпео и Лавров провели переговоры
Теги:  Владимир Путин,  Российская Федерация,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС