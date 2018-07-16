Против Пашинского открыто дело за угрозы секретарю комитета нацбезопасности, - Луценко

По словам Луценко, в рамках следственных действий может быть применен детектор лжи

Служба безопасности Украины расследует возможные угрозы главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского в адрес секретаря комитета. Об этом на брифинге заявил глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

Генпрокурор проинформировал, что заявление было передано за подследственностью в СБУ.

"Да, действительно, секретарь комитета написала заявление об угрозе физической расправы со стороны народного депутата. Это дело зарегистрировано и передано за подследственностью в Службу безопасности Украины", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что в рамках следственных действий может быть применен и детектор лжи.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в Генпрокуратуре подтвердили, что на главу комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского открыли уголовное производство за угрозу убийством.

Отмечалось, что секретарь комитета Татьяна Блистив подала в ГПУ заявление на Пашинского, который якобы угрожал ей и ее семье убийством. В ведомстве заявили, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.