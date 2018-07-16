Підсумки дня: 16 липня

Трамп зустрівся з Путіним

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулася сьогодні, 16 липня, в столиці Фінляндії місті Гельсінкі. Особиста зустріч президентів США і Росії тривала близько 2 годин, закінчилася. Обговорювали зокрема і "українське питання". Пізніше до Трампа і Путіна приєдналися їхні делегації і переговори продовжилися у розширеному складі. За підсумками розмови Трамп заявив, що він і Путін поклали "добрий початок" своєї зустріччю у Фінляндії. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Проти Пашинського відкрито справу за погрози секретарю комітету нацбезпеки

Служба безпеки України розслідує можливі загрози глави комітету парламенту з питань нацбезпеки і оборони депутата Сергія Пашинського на адресу секретаря комітету. Про це на брифінгу заявив глава Генеральної прокуратури Юрій Луценко. Генпрокурор поінформував, що заяву було передано за підслідністю до СБУ. Луценко також зазначив, що в рамках слідчих дій може бути застосовано і детектор брехні. Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в Генпрокуратурі підтвердили, що на главу комітету з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством.

В Азовському морі РФ затримала вже 148 українських суден

В Азовському морі РФ затримала вже 148 українських суден. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Як зазначається, російські спецслужби щодня затримують українські судна для перевірки, які прямують до портів Маріуполя та Бердянська. "Ми отримуємо численні скарги від капітанів суден, агентів, які працюють в Бердянському та Маріупольському портах, адміністрацій портів та народних депутатів стосовно безпідставного збільшення кількості затримок суден", - наголосив Лавренюк.

Екс-глава Перечинської РДА Олефір заарештований до 11 вересня

ідозрюваного у в смертельній аварії на Закарпатті, внаслідок якої загинули двоє людей, колишнього голову Перечинської райдержадміністрації Віктора Олефіра взяли під варту. Суд обрав Олефіру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави."При розгляді слідчим суддею клопотання, встановлено, що підозрюваний здійснив наїзд на двох жінок, що рухалися тротуаром, одна з яких померла в суботу, 14 липня, інша - ввечері наступного дня", - говориться в повідомленні Ужгородського міськрайонного суду.

Помер заслужений журналіст України

Помер Євген Цимбалюк - відомий рівненський письменник, краєзнавець та журналіст. Він помер на 57 році життя після важкої хвороби. "Як не печально, відходять в інші світи мої молодші колеги… Нещодавно попрощалися з Анатолієм Криловцем. І ось знову глибока печаль: не стало Євгена Цимбалюка, поета, публіциста, редактора журналу "Погорина", чесного і працьовитого українця…Земля тобі пухом, друже!" - написав у Facebook письменник Юрій Береза.

Метеоролог дала прогноз погоди на серпень і початок осені

До кінця літа в Україні очікується посушлива, але не дуже спекотна погода. При цьому осінь 2018 року буде ранньою. Про це повідомила метеоролог Вазіра Мартазінова. За прогнозами фахівця, цього літа на території нашої країни 40-градусна спека не очікується. Максимальна температура коливатиметься в районі 25-28 градусів, і лише в окремі дні стовпчики термометрів сягатимуть позначки +30. "В кінці липня буде зміна погодних умов", - попередила експерт.