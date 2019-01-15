Итоги дня: 15 января

Фото: украинские моряки (twitter.com/ogonwatch)
Лефортовский суд Москвы во вторник, 15 января, оставил под стражей 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.
Арест продлен до 24 апреля. Суд продлил арест в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко. Также суд оставил под стражей командира украинского корабля "Бердянск" Дениса Гриценко, моряков Андрея Драча, Вячеслава Зинченко и Михаила Власюка.
Как стало известно позже, российский суд продлил арест еще четверым украинским морякам. США заявили, что Россия обязана немедленного освободить украинских моряков.
Фото: Ричард Гренелл (wikipedia.org)
Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" разработали для транспортировки российского газа в Европу без украинского интереса.
"Проблема "Северного потока-2" заключается в том, что это не экономический проект. Его разработали лишь по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, который не проходит через Украину. Поэтому вопрос заключается в том, хотят ли европейские правительства стать более зависимыми от страны, которая использует химическое оружие, чтобы убить политического оппонента в Европе. Станет ли Европа более зависимой от страны, которая вторглась в суверенного государства и незаконно аннексировала территорию?" - сказал он.
"Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит российского газа через Украину. Два проекта, которые дадут ему возможность сделать это, - "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2". Эти два проекта вместе делают транзит российского газа через Украину практически лишним", - добавил он.
Иллюстративное фото (Getty Images)
Палата лордов парламента Британии не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из ЕС и отвергла вариант Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Палаты лордов. "Палата лордов 321 голосом "за" и 152 "против" проголосовала за то, чтобы отбросить сценарий выхода из ЕС без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного проекта соглашения относительно будущих отношений с ЕС", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй против отсрочки выхода из состава Европейского союза.
Напомним, Евросоюз готовится отложить Brexit после того, как пришел к выводу, что парламент Британии не поддерживает премьер-министра Терезу Мэй. Голосование по соглашению с ЕС должно состояться 15 января.
Коллаж РБК-Украина
Загадочные тоннели под Днепром в Киеве вызывают различные споры, порождая множество легенд. Завораживающие снимки опубликовали в группе Dronarium Украина в Facebook. Фото сделаны с высоты птичьего полета и выглядят действительно весьма интересно.
Стройка производилась в течение 1938 -1941 годов, сдача в эксплуатацию планировалась на 1944 год. Идея построить тоннели была вызвана военной необходимостью - два железнодорожных моста, соединяющие берега Днепра, в случае войны можно было легко разрушить авиацией, прервав подвоз боеприпасов и пополнений для частей, обороняющих Киев. Постройка осуществлялось в условиях полной секретности.
Фото: Участники Нацотбора на Евровидение 2019 (коллаж РБК-Украина)
В этом году за право участвовать в песенном конкурсе "Евровидение 2019", который пройдет уже через несколько месяцев в Тель-Авиве, будут соревноваться 16 украинских исполнителей. Они будут соревноваться в прямых эфирах 16 и 23 февраля.
Недавно стал известен полный список артистов, которые будут участвовать в отборе. Что известно о конкурсантах Национального отбора? Читайте в подборке RBC-Lite.