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Итоги дня: 15 января

Новости » Прочее    15.01.2019 - 18:44

Суд в РФ продлил арест украинским морякам (обновляется)

Итоги дня: 15 январяФото: украинские моряки (twitter.com/ogonwatch)

Лефортовский суд Москвы во вторник, 15 января, оставил под стражей 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Арест продлен до 24 апреля. Суд продлил арест в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко. Также суд оставил под стражей командира украинского корабля "Бердянск" Дениса Гриценко, моряков Андрея Драча, Вячеслава Зинченко и Михаила Власюка.

Как стало известно позже, российский суд продлил арест еще четверым украинским морякам. США заявили, что Россия обязана немедленного освободить украинских моряков. 

 

 

Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит газа через Украину, - посол США в Берлине

Итоги дня: 15 январяФото: Ричард Гренелл (wikipedia.org)

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" разработали для транспортировки российского газа в Европу без украинского интереса

"Проблема "Северного потока-2" заключается в том, что это не экономический проект. Его разработали лишь по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, который не проходит через Украину. Поэтому вопрос заключается в том, хотят ли европейские правительства стать более зависимыми от страны, которая использует химическое оружие, чтобы убить политического оппонента в Европе. Станет ли Европа более зависимой от страны, которая вторглась в суверенного государства и незаконно аннексировала территорию?" - сказал он.

"Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит российского газа через Украину. Два проекта, которые дадут ему возможность сделать это, - "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2". Эти два проекта вместе делают транзит российского газа через Украину практически лишним", - добавил он.

 

Палата лордов Британии не поддержала план Brexit

Итоги дня: 15 январяИллюстративное фото (Getty Images)

Палата лордов парламента Британии не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из ЕС и отвергла вариант Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Палаты лордов. "Палата лордов 321 голосом "за" и 152 "против" проголосовала за то, чтобы отбросить сценарий выхода из ЕС без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного проекта соглашения относительно будущих отношений с ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй против отсрочки выхода из состава Европейского союза.

Напомним, Евросоюз готовится отложить Brexit после того, как пришел к выводу, что парламент Британии не поддерживает премьер-министра Терезу Мэй. Голосование по соглашению с ЕС должно состояться 15 января.

 

Загадочные тоннели под Днепром: в сети опубликовали зрелищные снимки

Итоги дня: 15 январяКоллаж РБК-Украина

Загадочные тоннели под Днепром в Киеве вызывают различные споры, порождая множество легенд. Завораживающие снимки опубликовали в группе Dronarium Украина в Facebook. Фото сделаны с высоты птичьего полета и выглядят действительно весьма интересно.

Стройка производилась в течение 1938 -1941 годов, сдача в эксплуатацию планировалась на 1944 год. Идея построить тоннели была вызвана военной необходимостью - два железнодорожных моста, соединяющие берега Днепра, в случае войны можно было легко разрушить авиацией, прервав подвоз боеприпасов и пополнений для частей, обороняющих Киев. Постройка осуществлялось в условиях полной секретности.

 

Кто поедет в Израиль от Украины: знакомимся со всеми участниками Нацотбора

Итоги дня: 15 январяФото: Участники Нацотбора на Евровидение 2019 (коллаж РБК-Украина)

В этом году за право участвовать в песенном конкурсе "Евровидение 2019", который пройдет уже через несколько месяцев в Тель-Авиве, будут соревноваться 16 украинских исполнителей. Они будут соревноваться в прямых эфирах 16 и 23 февраля.

Недавно стал известен полный список артистов, которые будут участвовать в отборе.  Что известно о конкурсантах Национального отбора? Читайте в подборке RBC-Lite.

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