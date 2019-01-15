Суд в РФ продлил арест 12 захваченным украинским морякам

Фото: суд над украинскими моряками (twitter.com OgonWatch)

Арест продлен до 24 апреля

Лефортовский суд Москвы во вторник, 15 января, оставил под стражей 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Арест продлен до 24 апреля. Суд продлил арест в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко. Также суд оставил под стражей командира украинского корабля "Бердянск" Дениса Гриценко, моряков Андрея Драча, Вячеслава Зинченко и Михаила Власюка.

После этого США заявили, что Россия обязана немедленного освободить украинских моряков. Посольство отметило, что в США глубоко обеспокоены состоянием здоровья украинских моряков в РФ и соблюдением их прав.

Отметим, что адвокат Николай Полозов заявил, что защита военнопленных украинских моряков намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека решение российского суда о продлении их ареста.

РБК-Украина писало, что суд в Москве провел заседание по продлению ареста украинским морякам в закрытом режиме. Не смотря на то, что адвокаты украинских моряков настаивали на открытых судебных заседаниях. В частности, чтобы на заседании присутствовали СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова и родственники пленных.