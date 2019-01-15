Суд в РФ продлил арест еще четверым украинским морякам

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Суд продлил арест для Юрия Будзыло, Богдана Небылицы, Сергея Чулиба, Юрия Безъязычного

Лефортовский суд Москвы сегодня, 15 января, продлил до 24 апреля срок ареста еще четверым украинским морякам, которых незаконно задержали в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Объединенную группу общественного наблюдения за соблюдением Конституционных свобод в РФ.

Срок ареста суд продлил для Юрия Будзыло, Богдана Небылицы, Сергея Чулиба, Юрия Безъязычного.

Напомним, Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста 12 украинским морякам, которых незаконно задержали в Керченском проливе.

Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко. Также суд оставил под стражей командира украинского корабля "Бердянск" Дениса Гриценко, моряков Андрея Драча, Вячеслава Зинченко и Михаила Власюка.

Добавим, что Лефортовский суд Москвы отказался передать на рассмотрение ходатайства о продлении ареста задержанным в Керченском проливе украинским морякам в военный суд.

В свою очередь, задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд разделил моряков на несколько групп, чтобы вынести решение о продлении ареста в один день.