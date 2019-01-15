Палата лордов Британии не поддержала план Brexit

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Палата лордов 321 голосом "за" и 152 "против" проголосовала за то, чтобы отбросить сценарий выхода из ЕС без соглашения

Палата лордов парламента Британии не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из ЕС и отвергла вариант Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Палаты лордов.

"Палата лордов 321 голосом "за" и 152 "против" проголосовала за то, чтобы отбросить сценарий выхода из ЕС без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного проекта соглашения относительно будущих отношений с ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй против отсрочки выхода из состава Европейского союза.

Напомним, Евросоюз готовится отложить Brexit после того, как пришел к выводу, что парламент Британии не поддерживает премьер-министра Терезу Мэй. Голосование по соглашению с ЕС должно состояться 15 января.

Как известно, в парламент Британии на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из ЕС. Сообщается, что эти законопроекты регулирующие юридические аспекты нового референдума и содержание текста бюллетеня.

Напомним, более ста депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к гражданам Британии с призывом отказаться от Brexit. В письме евродепутаты пишут, что в случае отмены Brexit, они поддержат это решение и в дальнейшем работать с ними ради "реформирование и улучшение Европейского Союза".