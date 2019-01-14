ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ЕС хочет отложить Brexit до июля, - The Guardian

Новости » Политика    14.01.2019 - 13:51
ЕС хочет отложить Brexit до июля, - The Guardian
Иллюстративное фото (pixabay)

В ЕС считают, что 29 марта выход Британии из ЕС не состоится из-за ситуаци в британском парламенте

ЕС готовится отложить Brexit после того, как пришел к выводу, что парламент Британии не поддерживает премьер-министра Терезу ​​Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Отмечается, что ЕС хочет отложить Brexit до июля 2019 года. В ЕС считают, что 29 марта выход Британии из ЕС не состоится из-за ситуаци в британском парламенте. 

Сообщается, что это решение будет озвучено на специальном саммите лидеров ЕС, который будет созванным президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Ранее сообщалось, что в парламент Британии на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из ЕС. Сообщается, что эти законопроекты регулируют юридические аспекты нового референдума и содержание текста бюллетеня.

Напомним, более ста депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к гражданам Британии с призывом отказаться от Brexit. В письме евродепутаты пишут, что в случае отмены Brexit, они поддержат это решение и в дальнейшем работать с ними ради "реформирования и улучшения Европейского Союза".

РБК-Украина писало, что крупнейшие доноры Brexit, миллиардер Питер Харгривз и финансист Криспин Оуди, считают, что Великобритания останется в составе ЕС. Харгривз считает, что правительство, скорее всего, сначала попросит продлить формальный процесс выхода из ЕС, а потом и вовсе назначит повторный референдум.

Мэй: парламент Британии скорее всего заблокирует Brexit Полиция Британии призвала магазины усилить безопасность перед Brexit
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь