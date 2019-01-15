Підсумки дня: 15 січня

Суд у РФ продовжив арешт 12 захопленим українським морякам

Фото: українські моряки (twitter.com/ogonwatch)

Лефортовський суд Москви у вівторок, 15 січня, залишив під вартою 12 з 24 українських моряків, які були затримані в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Арешт продовжений до 24 квітня. Суд продовжив арешт щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцкого, Сергія Цибизова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка. Також суд залишив під вартою командира українського корабля "Бердянськ" Дениса Гриценка, моряків Андрія Драча, В'ячеслава Зінченко та Михайла Власюка.

Після цього США заявили, що Росія зобов'язана негайного звільнити українських моряків.

Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит газу через Україну, - посол США у Берліні

Фото: Річард Гренелл (wikipedia.org)

Посол США у Берліні Річард Гренелл заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" розробили для транспортування російського газу до Європи без українського інтересу.

"Проблема "Північного потоку-2" полягає в тому, що це не економічний проект. Його розробили лише з однієї причини: створити альтернативний маршрут транспортування російського газу на шляху до Європи, який не проходить через Україну. Тому питання полягає в тому, чи хочуть європейські уряди стати більш залежними від країни, яка використовує хімічну зброю, щоб вбити політичного опонента в Європі. Чи стане Європа більш залежною від країни, яка вторглася до суверенної держави і незаконно анексувала територію?" - сказав він.

"Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит російського газу через Україну. Два проекти, які дадуть йому змогу зробити це, - "Північний потік-2" і "Турецький потік-2". Ці два проекти разом роблять транзит російського газу через Україну практично зайвим", - додав він.

Палата лордів Британії не підтримала план Brexit

Іллюстративне фото (Getty Images)

Палата лордів парламенту Британії не підтримала урядовий проект угоди щодо виходу з ЄС та відкинула варіант Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Палати лордів. "Палата лордів 321 голосом "за" та 152 "проти" проголосувала за те, щоб відкинути сценарій виходу з ЄС без угоди та висловити жаль з приводу умов урядового проекту угоди щодо майбутніх відносин з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей проти відстрочення виходу зі складу Європейського союзу.

Нагадаємо, Євросоюз готується відкласти Brexit після того, як дійшов висновку, що парламент Британії не підтримує прем'єр-міністра Терезу Мей. Голосування за угодою з ЄС має відбутися 15 січня.

Загадкові тунелі під Дніпром: в мережі опублікували видовищні знімки

Колаж РБК-Україна

Загадкові тунелі під Дніпром в Києві викликають різні суперечки, породжуючи безліч легенд. Незвичні знімки опублікували в групі Dronarium Україна в Facebook. Фото зроблені з висоти пташиного польоту і виглядають дійсно дуже цікаво.

Будівництво здійснювалось протягом 1938 -1941 років, здача в експлуатацію планувалося на 1944 рік. Ідея побудувати тунелі була викликана військовою необхідністю - два залізничних мости, що з'єднують береги Дніпра, у разі війни можна було легко зруйнувати авіацією, перервавши підвіз боєприпасів і поповнень для частин, що обороняли Київ. Тунелі будували в умовах повної секретності.

Хто поїде до Ізраїля від України: знайомимося з усіма учасниками Нацвідбору

Фото: Учасники Нацвідбору на Євробачення 2019 (колаж РБК-Україна)

Цього року за право брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення 2019", що пройде вже за кілька місяців у Тель-Авіві, змагатимуться 16 українських виконавців. Вони змагатимуться у прямих ефірах 16 та 23 лютого.

Нещодавно став відомий повний список артистів, які братимуть участь у відборі. Що відомо про конкурсантів Національного відбору? Читайте у матеріалі RBC-Lite.