США требуют от России немедленного освобождения украинских моряков

Фото: украинские моряки (twitter.com/ogonwatch)

В США обеспокоены состоянием здоровья украинских моряков в РФ и соблюдением их прав

США требуют от Российской Федерации немедленного освобождения украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине в Тwitter.

Как отмечается, в США глубоко обеспокоены состоянием здоровья украинских моряков в РФ и соблюдением их прав.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 15 января 2019 года, Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста 12 украинских моряков, которых незаконно задержали в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина, сторона защиты украинских моряков, которых удерживают в Российской Федерации, просила передать ходатайство о продлении ареста в военный суд. Вместе с тем, указанное прошение адвокатов украинских моряков российский суд не удовлетворил.