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США требуют от России немедленного освобождения украинских моряков

Новости » Политика    15.01.2019 - 15:44
США требуют от России немедленного освобождения украинских моряков
Фото: украинские моряки (twitter.com/ogonwatch)

В США обеспокоены состоянием здоровья украинских моряков в РФ и соблюдением их прав

США требуют от Российской Федерации немедленного освобождения украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине в Тwitter.

Как отмечается, в США глубоко обеспокоены состоянием здоровья украинских моряков в РФ и соблюдением их прав.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах", - говорится в сообщении.

США требуют от России немедленного освобождения украинских моряков

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 15 января 2019 года, Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста 12 украинских моряков, которых незаконно задержали в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина, сторона защиты украинских моряков, которых удерживают в Российской Федерации, просила передать ходатайство о продлении ареста в военный суд. Вместе с тем, указанное прошение адвокатов украинских моряков российский суд не удовлетворил.

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