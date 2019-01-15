Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит газа через Украину, - посол США в Берлине

Фото: Ричард Гренелл (wikipedia.org)

"Северный поток-2" разработали с целью создать маршрут транспортировки российского газа в Европу, который не проходит через Украину

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" разработали для транспортировки российского газа в Европу без украинского интереса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью Rheinische Post.

"Проблема "Северного потока-2" заключается в том, что это не экономический проект. Его разработали лишь по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, который не проходит через Украину. Поэтому вопрос заключается в том, хотят ли европейские правительства стать более зависимыми от страны, которая использует химическое оружие, чтобы убить политического оппонента в Европе. Станет ли Европа более зависимой от страны, которая вторглась в суверенного государства и незаконно аннексировала территорию?" - сказал он.

"Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит российского газа через Украину. Два проекта, которые дадут ему возможность сделать это, - "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2". Эти два проекта вместе делают транзит российского газа через Украину практически лишним", - добавил он.

Ранее Гренелл направил письма ряду немецких компаний, в которых заявил о риске санкций в связи с реализацией проекта российского газопровода "Северный поток-2". Он заявил, что фирмы, которые поддерживают строительство "Северного потока-2", а также "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы.

До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что санкции США против трубопровода "Северный поток-2" были бы неправильным способом решения спора о поставках энергоносителей.