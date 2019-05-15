15.05.2019 - 18:29
Итоги дня: 15 мая
Действующий президент
Петр Порошенко подписал "языковой закон" - законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Конституционный суд Украины
дал разъяснение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского
Россия готова идти до конца в реализации проекта "Северный поток - 2", заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции Почетный патриарх Филарет заявил, что
не предлагал бы кандидатуру митрополита Епифания на пост председателя церкви, если бы знал, как будет развиваться ситуация дальше Украина в ответ на экономические санкции России
вводит специальную пошлину на все товары из этой страны Льготы на растаможку авто на еврономерах - "евроблях" могут быть применены
только к социально незащищенным категориям граждан, которые "приобрели автомобиль исключительно по большой необходимости" Увольнение Станислава Шевчука с должности главы Конституционного суда Украины и избрание Натальи Шапталы на временный срок
было компромиссным решением для судей КСУ, оно не связано с инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об заявил заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает
благоприятные факторы для курса национальной валюты с начала года и предупреждает о рисках в летние месяцы
Пожар в самолете в Шереметьево 5 мая, унес жизни 41 человека из 78, находящихся на борту. Эксперты назвали виновников катастрофы Sukhoi Superjet 100 Погода в Украине в четверг, 16 мая,
принесет рекордное потепление, но при этом в некоторых областях будут идти дожди, а также вероятны грозы 14 мая стартовал 72-й Каннский кинофестиваль. Рассматриваем
самые яркие наряды с ковровой дорожки (фото)
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