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Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваля

Lite » Мода 15.05.2019 - 12:37
Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваля
Алессандра Амбросио на Каннском фестивале (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Рассматриваем самые яркие наряды с ковровой дорожки

Вчера, 14 мая, стартовал 72-й Каннский кинофестиваль, где в течение практически двух недель на суд жюри и зрителей будет вынесено масса новых работ. Ведущими церемонии стали испанский актер Хавьер Бардем и французская звезда Шарлотта Генсбур. Возглавил судейскую коллегию в этом году Алехандро Гонсалес Иньярриту, подаривший миру картины "21 грамм", Выживший" и "Бердмен".

Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваля

Алехандро Гонсалес Иньярриту и Эль Фаннинг (фото: instagram.com/festivaldecannes)

А в числе претендентов на победу значатся заслуженные мастера Педро Альмадовар и Квентин Тарантино. Так что всех наверняка всех ожидает жаркий период! Но не менее, чем результатов конкурса, всех привлекает и красная дорожка. Здесь ежегодно блистает масса знаменитостей в нарядах один другого краше.

Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваляХавьер Бардем и Шарлотта Генсбур (фото: instagram.com/festivaldecannes)

Вчера на Лазурном берегу состоялось торжественная церемония открытия, и многие звезды показали  роскошные наряды. В первый день на ковровой дорожке засветились певица Селена Гомес, модели Алессандра Амбросио, Роми Стрейд, Изабель Гулар, актрисы Ева Лонгория, Джулианна Мур, Эль Фаннинг, Тильда Суинтон, Хлое Севиньи и многие другие.

Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваляЧлены жюри 72-го Каннского фестиваля (фото: instagram.com/festivaldecannes)

Селебрити, как всегда, отлично подготовились: над образами трудились лучшие стилисты, визажисты и парикмахеры, так что обилие стильных образов просто зашкаливает. Хотя были как всегда и те, кто нарушил дресс-код или просто прогалад с выбором наряда. Но мы не будем останавливаться на модных взлетах и провалах, а сосредоточимся на самых откровенных платьях. Любуемся знаменитыми красотками, которые обожают подчеркивать природные данные нарядами от кутюр.

Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваляАлессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваляЕва Лонгория в Alberta Ferretti (фото: instagram.com/evalongoria)

Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваляАлессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваля

Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваля

Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваляДжулианна Мур в Dior (фото: instagram.com/juliannemoore; instagram.com/festivaldecannes) 

Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваляИзабель Гулар в ETRO (фото: instagram.com/izabelgoular)

Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваляРоми Стрейд в ETRO (фото: instagram.com/etro)

Алессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваляАлессандра Амбросио, Ева Лонгория, Джулианна Мур в Каннах: самые откровенные образы с открытия фестиваляСелена Гомес в Louis Vuitton (фото: instagram.com/louisvuitton; instagram.com/hungvanngo)

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