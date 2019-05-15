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Украина вводит спецпошлину на все товары из России

Новости » Экономика    15.05.2019 - 12:34
Украина вводит спецпошлину на все товары из России
Иллюстративное фото (pexels.com)

Спецпошлина на российские товары вводится с 1 августа

Украина в ответ на экономические санкции России вводит специальную пошлину на все товары из этой страны. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, специальная пошлина вводится на все российские товары, кроме группы чувствительного импорта - уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция. Таким образом, с 1 августа 2019 при ввозе на таможенную территорию Украины с российских товаров будет взыматься дополнительная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам.

Уплаченная специальная пошлина будет аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета и использоваться для финансирования импортозамещения.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина расширила эмбарго на российские товары. Таким образом, ограничен импорт цемента и фанеры из РФ.

Отметим, в декабре Кабинет министров продлил пошлины на импорт товаров из России до конца 2019 года. Предполагается, что продление пошлин будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации и обеспечению защиты национальных интересов.

 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныРоссийская Федерацияпошлины
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