Филарет пожалел, что предлагал кандидатуру Епифания на пост предстоятеля ПЦУ

Фото: почетный патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Филарет обвинил Порошенко и Епифания в срыве договоренностей о том, что он продолжит руководить церковью и после получения автокефалии

Почетный патриарх Филарет заявил, что не предлагал бы кандидатуру митрополита Епифания на пост председателя церкви, если бы знал, как будет развиваться ситуация дальше. Об этом Филарет заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Если бы я знал, то, что происходит, я бы его кандидатуру не предъявлял бы. Я доверял ему, что он будет идти прямой дорогой, а не пойдет кривыми дорогами... Если бы я за него не боролся на Соборе, то он бы предстоятелем не был", - сказал Филарет.

Он также заявил, что Епифаний не является самостоятельным руководителем церкви.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, Филарет заявил, что у него были личные устные договоренности с Петром Порошенко, экзархами Вселенского патриархата, украинскими епископами о том, что он продолжит руководить церковью и после получения автокефалии, причем в статусе патриарха. Епифаний, по словам Филарета, должен был в основном представлять ПЦУ на международной арене. Филарет обвинил Порошенко и Епифания в срыве этих договоренностей.

При этом Филарет многократно подчеркнул, что его цель - единство православной церкви и отбросил обвинения в расколе.

Напомним, ранее Филарет призвал предстоятеля ПЦУ Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия. Филарет обвинил Епифания в отказе от договоренностей во время объединительного собора 15 декабря.

РБК-Украина писало, что предстоятель ПЦУ Епифаний заявлял, что в Православной церкви Украины нет никакого раскола.