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В Раде объяснили избрание Шапталы главой КСУ

Новости » Политика    15.05.2019 - 13:26
В Раде объяснили избрание Шапталы главой КСУ
Фото: Леонид Емец (Виталий Носач/РБК-Украина)

В правовом комитете заверили, что увольнение Шевчука не связано с инаугурацией Зеленского

Увольнение Станислава Шевчука с должности главы Конституционного суда Украины и избрание Натальи Шапталы на временный срок было компромиссным решением для судей КСУ, оно не связано с инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

По его словам, судьи Конституционного суда не нашли кандидатуру, которая будет занимать должность постоянно.

"То, что произошло в КСУ, совершенно не связано с вопросом инаугурации. Очевидно, что судьи Конституционного суда не смогли найти кандидатуру, которая бы имела пока постоянную поддержку на постоянной основе. Это очень переходный этап, ведь девятилетний срок этой судьи заканчивается через три месяца. После этого она потеряет должность судьи, и должность председателя КСУ придется заполнять снова. Просто вариант отложить вопрос", - заявил Емец.

По мнению нардепа, вопрос увольнения Шевчука могли использовать для манипуляций на тему вмешательства в процедуру инаугурации.

"Такое решение было принято, очевидно, из тех соображений, чтобы никто не мог манипулировать, что увольнение судьи Шевчука было, якобы, вызвано желанием вмешаться в процедуру инаугурации. С юридической точки зрения это не так, но манипуляции точно были бы. Поэтому судьи КСУ сразу выбрали компромиссно-переходную фигуру, чтобы продемонстрировать, что у них были другие основания для увольнения Шевчука, чем инаугурация Владимира Зеленского", - добавил он.

Напомним, новоизбранная глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала сможет возглавлять КС только до сентября 2019 года, поскольку в этом месяце истекает ее девятилетний срок полномочий судьи.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 мая на специальном пленарном заседании был уволен глава КСУ Станислав Шевчук. В связи с увольнением он заявил, что 14 мая в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти".

Так, вместо Шевчука главой суда на этом же заседании была избрана Наталья Шаптала.

Шаптала будет возглавлять КСУ только до сентября КСУ подтвердил увольнение Шевчука с должности главы
Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд Украиныинаугурация
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