ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин: Россия готова идти до конца в реализации "Северного потока-2"

Новости » Политика    15.05.2019 - 17:50
Путин: Россия готова идти до конца в реализации "Северного потока-2"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По его словам, с турецкой стороной работать легче

Россия готова идти до конца в реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с австрийским коллегой Александром ван дер Белленом, сообщают росСМИ.

Ранее "Газпром" заявил, что "Северный поток-2" готов наполовину. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода.

"Мы готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца. Мне кажется, что мы его доведем до логического завершения", - сказал он.

По его словам, с турецкой стороной работать легче.

"С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил - и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку, и ничего не происходит - это печально", - отметил Путин.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что зарегистрированный в Сенате США законопроект против "Северного потока-2" содержит требования ввести санкции в отношении причастных к строительству газопровода. По его словам, в отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции. Он также подчеркнул, что данные санкции не нацелены на ущерб компаниям из Евросоюза.

В Дании начались общественные консультации по третьему маршруту "Северного потока-2" Оператор "Северного потока-2" оценил законопроект США о санкциях
Новости Украины Владимир ПутинСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь