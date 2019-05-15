15.05.2019 - 18:29
Підсумки дня: 15 травня
Чинний президент
Петро Порошенко підписав "мовний закон" - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної Конституційний суд України
дав роз'яснення щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського
Росія готова йти до кінця в реалізації проекту "Північний потік - 2", заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції Почесний патріарх Філарет заявив, що
не пропонував би кандидатуру митрополита Епіфанія на посаду голови церкви, якщо б знав, як буде розвиватися ситуація далі Україна у відповідь на економічні санкції Росії
вводить спеціальне мито на всі товари з цієї країни Пільги на розмитнення авто на єврономерах - "євроблях" можуть бути застосовані
лише до соціально незахищених категорій громадян, що "придбали автомобіль виключно з великої необхідності" Звільнення Станіслава Шевчука з посади глави Конституційного суду України та обрання Наталії Шаптали на тимчасовий строк
було компромісним рішенням для суддів КСУ, воно не пов'язане з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського. Про це заявив заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин
відзначає сприятливі фактори для курсу національної валюти с початку року і попереджає про ризики в літні місяці
Пожежа в літаку в Шереметьєво 5 травня, забрала життя 41 людини з 78, що перебували на борту. Експерти назвали винуватців катастрофи Sukhoi Superjet 100 Погода в Україні у четвер, 16 травня,
принесе рекордне потепління, але при цьому в деяких областях будуть йти дощі, а також можливі грози 14 травня стартував 72-й Каннський кінофестиваль. Розглядаємо
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